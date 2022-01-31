Лікарі розповіли, яке харчування може допомогти запобігти інсульту

Інсульт – серйозне захворювання, викликане припиненням кровопостачання до головного чи спинного мозку. В усьому світі саме ця недуга посідає друге місце за смертністю після серцевих хвороб. Трапитися він може у будь-якому віці, однак зростає ризик з роками. Попри неабияку серйозність інсульту, тішить те, що до 80% випадків можна попередити, повідомляє Обозреватель.

Збалансоване харчування потрібне всьому організмові для правильного функціонування. .

У більшості випадків інсульт можна попередити. Джерело: pixabay.com

Інсульт вражає людину тоді, коли збагачена киснем кров не може потрапили до частини мозку. Правильно розроблене харчування допоможе знизити артеріальний тиск та позбутися "поганого" холестерину – основних негативних факторів, що ведуть до ризику інсульту.

Калій

Наявність достатньої кількості калію в організмі повязана з низьким ризиком інсульту, а також він захищає від передчасної смерті, оскільки розслабляє судини, виводить натрій з крові та знижує артеріальний тиск.

Щоб поповнити запаси калію, регулярно споживайте білу картоплю та квасолю, шпинат, рибу, банани тощо.

Овочі та фрукти

Загальновідомо, що овочі та фрукти корисні для здоровя людини. Вони збагачують організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які протистоять негативному впливу вільних радикалів. Крім того, вони допомагають виводити з організму шкідливі жири та "поганий" холестерин, а клітковина насичує на довгий час та запобігає переїданню.

Одне з досліджень показало, що додаткові 200 г овочів можуть знизити ризик розвитку інсульту на 11%, а 200 г фруктів – на 32%. Особливо корисними при цьому є листові овочі, яблука, груші та цитрусові.

Клітковина

Згідно з дослідженням, опублікованим виданням Stroke, кожні додаткові 7 г клітковини щоденно знижують ризик інсульту на 7%. Якщо ви прагнете захистити свої судини, додайте до раціону цільнозернові макарони та хліб, боби та квасолю, бурий рис тощо.

Омега-3

Жирні кислоти омега-3 здатні знижувати "поганий" холестерин та утримувати під контролем артеріальний тиск – основні фактори розвитку судинних проблем. За даними фахівців, споживання риби з високим вмістом омега-3 раз або двічі на тиждень може знижувати ризик інсульту, а також інших когнітивних розладів, наприклад депресії або хвороби Альцгеймера.

Корисні жири можуть запобігти інсульту. Джерело: pixabay.com

Для поповнення запасу корисних жирів регулярно додавайте до свого раціону лосось, грецькі горіхи, насіння льону тощо. Окрім омега-3, всі вони є прекрасним джерелом селену та цинку, які мають антиоксидантну дію.

Авокадо

Споживання цього продукту знижує ризик виникнення інсульту. Авокадо багате на корисні жирні кислоти, які зменшують запалення в організмі та захищають серце. Крім того, в ньому містяться мононенасичені жири, які підвищують рівень "хорошого" холестерину, а також необхідна для травлення клітковина.

Кеш’ю та шпинат

Магній – мікроелемент, який необхідний для запобігання інсульту, полегшення проведення нервових імпульсів та підтримки міцності кісткової системи.

Горіхи кеш’ю – є найкращим джерелом магнію. Крім того, багато мікроелементу міститься у шпинаті. Також цей овоч насичений каротиноїдами, фолієвою кислотою, вітаміном К, залізом та кальцієм. Завдяки своєму складу він здатний зменшувати ризик серцевих захворювань та інсульту при регулярному споживанні.

Темний шоколад

Навіть якщо в це складно повірити, однак шоколад зі вмістом не менше ніж 70-85 % какао може запобігати інсульту. До такого висновку прийшли науковці. Вони повязують це з високим вмістом антиоксидантів, клітковини, заліза та магнію, які можуть очищувати ваші судини та знижувати кров’яний тиск.

Слід зауважити, що навіть чорний шоколад містить цукор, тому споживати його слід у помірній кількості.

Збалансований корисними продуктами раціон – перший крок до здорового життя. Крім того, для покращення кровообігу та запобігання захворюванням судин фахівці радять уникати алкогольних напоїв та тютюну, а також скоротити споживання солі, червоного м'яса, смажених та надто оброблених продуктів.