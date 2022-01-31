Головні нововведення: що зміниться в Україні у лютому

У лютому 2022 року на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких другий етап обмежень на обіг пластикових пакетів та нові правила для туристів, повідомляє Сьогодні.

Мінімальні ціни на пластикові пакети

Ще в грудні в Україні запровадили нове правило – повна заборона на розповсюдження безкоштовних пластикових пакетів. З 10 грудня ціна на "кульки" у найбільших мережах супермаркетів становила від 1 до 20 копійок. Також платними такі пакети стали у закладах харчування.

Що зміниться з 1 лютого: в Україні розпочнеться другий етап обмежень на обіг пластикових пакетів ("кульків"). Тепер магазини будуть зобов'язані продавати їх не менше ніж за 2 грн.

Ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мкм з 1 лютого має бути не менше:

2,00 грн – для пакетів без ручок та бічних складок;

2,50 грн – для пакетів без ручок, але з бічними складками або з ручками, але без бічних складок;

3,00 грн – для пакетів з ручками та бічними складками.

До речі, про тонкі пластикові пакети мова поки не йде.

Підвищення зарплат правоохоронцям

З 1 лютого правоохоронцям в Україні збільшать зарплати. Як пояснив раніше голова Нацполіції Ігор Клименко, підвищення заробітної плати всім категоріям поліцейських почалося ще у січні, коли підвищили зарплати 14 категоріям поліцейських, і процес буде завершено у лютому.

Таким чином, з 1 лютого підвищення заробітної плати стосуватиметься кожного працівника поліції.

2022 року на додаткові виплати поліцейським відклали 2,8 млрд грн.

Як заявив раніше глава МВС Денис Монастирський, президент України Володимир Зеленський доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС всіх категорій, не лише поліцейським, а й рятувальникам, прикордонникам, нацгвардійцям, працівникам міграційної служби.

Нові правила в'їзду до ЄС для українців

Вже з 1 лютого починають діяти нові правила в'їзду до ЄС, які рекомендувала Рада ЄС.

Які документи підходять для в'їзду до ЄС:

про повний курс вакцинації від коронавірусу;

негативний тест на COVID-19;

документ, що підтверджує, що ви одужали від коронавірусу.

Будь-який з цих документів має бути підтвердженим діючим цифровим сертифікатом ЄС.

Українцям не потрібен цифровий COVID-сертифікат, оскільки міжнародний сертифікат у додатку "Дія" визнаний країнами Європейського Союзу.