Курс валют НБУ на 30 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 30 січня 2022 року

Курс долара порівняно з 29 січня не змінився і залишається на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 30 січня 2022 року.