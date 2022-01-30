Курс валют НБУ на 30 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 30 січня 2022 року
Курс долара порівняно з 29 січня не змінився і залишається на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Євро не змінився і його курс склав 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.987900
|EUR
|Євро
|32.343200
|RUB
|Рубль
|0.371480
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.820600
|CHF
|Швейцарський франк
|31,138000
|PLN
|Польський злотий
|7.092700