Курс валют НБУ на 30 січня

Курс валют НБУ на 30 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 30 січня 2022 року

Курс долара порівняно з 29 січня не змінився і залишається на рівні 28.99 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Євро не змінився і його курс склав 32.34 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 38,82 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.14 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс польського злотого не змінився та залишається на рівні 7.09 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.987900
EUR Євро 32.343200
RUB Рубль 0.371480
GBP Фунт стерлінгів 38.820600
CHF Швейцарський франк 31,138000
PLN Польський злотий 7.092700
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