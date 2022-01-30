Лікарі назвали можливі нетипові симптоми "Омікрону"

Британські медики назвали запаморочення, дзвін у вухах, зниження слуху та напругу в очах нетиповими симптомами штаму коронавірусу "Омікрон". Ці ознаки можуть з'являтися та зникати протягом дня, повідомляє Обозреватель.

Перелік симптомів, які мають викликати підозру, опублікувала в інструкції Національна служба охорони здоров'я Англії (NHS). У хворих на "Омікрон" також спостерігаються деякі з основних ознак коронавірусу – це лихоманка або озноб, кашель, втрата або спотворення нюху чи смаку.

Зазначається, що розпізнавання симптомів і самоізоляція у разі їх виникнення можуть допомогти зупинити поширення "Омікрона".

Одним із таких проявів є запаморочення – це симптом, який викликає помилкове відчуття обертання власного тіла або навколишніх предметів.

У документі під назвою Your COVID Recovery вказується, що запаморочення часто спостерігається при вірусних інфекціях через виснаження організму, або тому що вірус зачепив вестибулярну систему – "зв'язок між внутрішнім вухом і мозком".

Якщо вестибулярна система вражена, у вас паморочиться в голові, коли ви швидко змінюєте положення тіла, коли бачите багато одночасних рухів (їде поїзд, рух машин на дорозі, йде багато людей і т.д.) або коли рухаєте головою.

Запаморочення може бути пов'язане з дзвоном у вухах, зниженням слуху, напругою очей і головними болями.