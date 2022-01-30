Пишні сирники на рисовому борошні: рецепт ідеального сніданку

Сирники - традиційна страва української кухні. Їх заведено готувати на сніданок, адже часу на приготування йде зовсім небагато. Особливо смачними виходять сирники з домашнього сиру. Однак, зовнішній вигляд сирників найбільше залежить від того, яке борошно використати для страви, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Для приготування сирників найкраще підходить рисове борошно. Зокрема, з ним страва чудово тримає форму та не підгорає.

Для приготування пухких сирників знадобляться такі інгредієнти:

сир кисломолочний - 305 г;

жовток - 1 шт;

борошно рисове - 4 ч л;

цукор ванільний - 35 г (6-7 ч л);

сіль;

борошно для обвалювання;

оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Так, спочатку до сиру додайте цукор, сіль, жовток, борошно та все ретельно перемішайте. Після цього присипте поверхню та зробіть сирні кульки. Також за допомогою ножа надайте сирникам форму.

Після цього викладіть на розігріту і змащену олією сковорідку та смажте під кришкою 5-6 хвилин з кожного боку.

Вкінці ставу можна прикрасити фруктами, джемом або горішками.