В Україні кількість вакцинованих від COVID за добу впала вдвічі

В Україні за минулу добу від коронавірусу було зроблено 34 тисячі щеплень. Що більш ніж удвічі менше в порівнянні з попереднім днем (78 564), пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За вчора, 29 січня в Україні 34 202 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу - 11 400 людей, додаткову дозу - 235, а бустерну - 10 475.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 318 151 людину.

З них отримали першу дозу - 15 318 149 людей, отримали дві дози - 14 611 834 людини, додаткову дозу - 16 597 людей, а бустерну 333 018. Загалом в країні проведено 30 279 598 щеплень.