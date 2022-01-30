Крістіану Бейлу – 48: найяскравіші ролі актора-хамелеона

30 січня 2022 року британському акторові, лаурету премій "Золотий глобус" і "Оскар" Крістіану Бейлу виповнюється 48 років, повідомляє УНІАН.

З цієї нагоди ми вирішили згадати найяскравіші ролі актора-хамелеона, який відомий своєю унікальною здатністю перевтілюватися до невпізнання для нових ролей в найкоротші терміни.

Крістіан Бейл дебютував на ТБ в 1986 році у віці 12 років, а вже рік по тому став відомий на весь світ завдяки головним ролям у двох фільмах – добре відомому на наших теренах фентезі "Міо, мій Міо" і драмі Стівена Спілберга "Імперія сонця". В останньому він зіграв роль хлопчика з багатої британської сім'ї, який опинився з початком Другої світової війни в японському таборі для інтернованих осіб. Критики високо оцінили його роботу, в тому числі відзначивши нагородою Національної ради кінокритиків США в категорії "Найкращий актор".

У 1998 році актор знявся в музичній драмі "Оксамитова золота жила" про епоху британського глем-року початку 1970-х. Також у фільмі зіграли Юен Макгрегор, Джонатан Ріс-Майерс, Тоні Коллетт і рок-група Placebo.

Через два роки вийшов трилер "Американський психопат", де Бейл постав перед публікою в абсолютно новому образі й остаточно зарекомендував себе як перспективний актор світового рівня. У фільмі він зіграв багатого нью-йоркського інвестиційного банкіра Патріка Бейтмена, чиє життя обертається навколо вечері в модних ресторанах і доглядом за своєю шкірою, обличчям і тілом, у нього є наречена і коло спілкування, що складається з багатих ділових партнерів. Однак за цим красивим фасадом ховається жорстокий психопат.

У 2002 році Бейл знявся у фільмі-антиутопії "Еквілібріум", події якого відбуваються в недалекому майбутньому. Практично весь світ лежить в руїнах після завершення Третьої світової війни, а причиною всіх проблем влада оголошує людські емоції – для їхнього придушення населення зобов'язане щодня приймати спеціальний препарат. Бейл грає одного з тих, хто має контролювати дотримання правил, проте в підсумку сам піддається емоціям.

У 2004 році вийшов тонкий психологічний трилер "Машиніст", заради якого Бейл схуд на 30 кілограмів. Він зіграв роль чоловіка, якого безсоння привело до виснаження. Щоб знайти спокій, герою доведеться знайти причину свого стану.

Вже через рік вийшов супергеройський фільм "Бетмен: Початок", що відкриває трилогію Крістофера Нолана з Крістіаном Бейлом в ролі борця зі злочинністю в костюмі кажана. У найкоротші терміни актор зумів привести себе в приголомшливу форму. В подальшому Бейл ще кілька разів стрімко худнув або гладшав для нових ролей, але не так давно він заявив, що більше не буде цього робити.

У 2007 році Крістіан Бейл зіграв у вестерні "Поїзд на Юму", де його партнером на знімальному майданчику став Рассел Кроу. Бейл грає роль інваліда Громадянської війни, який береться етапувати небезпечного головоріза, щоб заробити на порятунок свого ранчо і сім'ї.

Біографічна спортивна драма "Боєць" 2010 року випуску принесла Бейлу "Оскар" і "Золотий глобус" в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Тут він зіграв американського боксера Діка "Діккі" Еклунда, який свого часу подавав великі надії, але в підсумку скотився на дно.

У 2013 році Бейл зіграв у кримінальній чорній комедії Девіда О. Расселла "Афера по-американськи", за що отримав свою другу номінацію на "Оскар".

Біографічна комедійна драма "Гра на пониження", що вийшла в 2015 році, знову дозволила Бейлу вступити в оскарівську гонку. Цього разу він зіграв роль дивакуватого фінансового генія Майкла Бьюррі, який передбачив крах американського ринку іпотечних кредитів.

У фільмі "Влада" (2018) Бейл зіграв віце-президента Діка Чейні, знову перетворившись до невпізнання, цього разу за допомогою гриму. І отримав четверту номінацію на"Оскар".

У біографічній спортивній драмі "Ford проти Ferrari" актор зіграв роль британського пілота боліду Кена Майлза, який брав участь у битві автомобільних гігантів у 1960-х роках.

Наступна роль Крістіана Бейла – антигерой Горр Вбивця богів в супергеройському фільмі "Тор: Любов і грім", вихід якого запланований на 2022 рік.