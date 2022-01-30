В Енергоатомі заявили про запуск усіх 15 енергоблоків

Енергоблок № 4 Рівненської атомної електростанції зранку у неділю, 30 січня, підключили до електромережі. Вперше в історії НАЕК Енергоатом запустив усі 15 енергоблоків одночасно, повідомляє Новое время.

Про це повідомили в пресслужбі держпідприємтсва.

Підключення енергоблоку № 4 Рівненської АЕС відбулося після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Зараз триває набір потужності.

"Вперше за всю історію атомної енергетики України ДП НАЕК Енергоатом працює всіма 15-ма енергоблоками одночасно" , — ідеться в повідомленні.

Там заявили, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків, що працюють, та персоналу АЕС немає, обладнання функціонує в заданому режимі.