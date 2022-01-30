BMW завершує виробництво свого першого електромобіля

Компанія BMW планує зняти з виробництва свою першу серійну електричну модель – хетчбек i3, який став на конвеєр у 2013 році, повідомляє Автоцентр.

За неофіційними даними, останній BMW i3 зберуть на заводі компанії в Лейпцигу в липні цього року, хоча спочатку передбачалося, що це станеться не раніше 2024 року. На потужності, що звільнилися, налагодять складання MINI Countryman третьої генерації.

BMW i3 комплектується електромотором потужністю 170 л. та батареєю ємністю 42,2 кВтг. Крім того, європейські клієнти марки можуть вибрати автомобіль з потужнішою силовою установкою віддачею 184 к.с. У першому випадку для розгону від 0 до 100 км/год необхідно 7,3 секунд, у другому - 6,9 секунд. Запас ходу – 260-330 км.

За даними виробника, загальний тираж BMW i3 перевищив 250 тисяч одиниць. Наступником моделі називають електричну версію кросовера BMW X1, який баварці випускають із 2009 року.