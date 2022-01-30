У Путіна кажуть, що не хочуть війни, але Росії це "нав'язують"

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія "не хоче війни" і "не загрожує" Україні. При цьому він пригрозив втратами як з боку Москви, так і з боку Києва, звинувативши в ескалації США, повідомляє Українська правда.

На тлі концентрації російських військ біля кордону з Україною Москва продовжує стверджувати, що в ситуації, що склалася, винні Сполучені Штати.

За словами Патрушева, американців не хвилює, "яких втрат може зазнати кожна зі сторін".

"Наразі говорять про те, що Росія загрожує Україні. Повна безглуздість! Немає жодної загрози... Ні, американські офіційні особи стверджують, що загроза є, і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Не хочемо ми війни, і вона нам зовсім не потрібна, і ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки" , – заявив він.

Рада безпеки РФ – державний та консультативно-дорадчий орган при президентові Росії Володимирі Путіні.