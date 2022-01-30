Потап висловився про публічний конфлікт з Тіною Кароль

Ще влітку на музичному фестивалі Atlas Weekend журналісти поставили запитання Олексію Потапенку з приводу його колеги Тіни Кароль. Тоді він вирішив пожартувати і сказав: "Хто це така?" Інші учасники групи підтримали його і продовжили перекручувати ім'я зірки, повідомляє УНІАН.

Пізніше Тіна Кароль вирішила відреагувати на цей невдалий жарт, і запостила у себе в сторіз уривок з групою MOZGI і написала: "Амнезія? Чому соромно мені? Назва групи повна протилежність дійсності".

Після такої реакції Тіни Кароль, Потап вирішив вибачитися. У програмі "Неймовірна правда про зірок" він сказав, що це був всього лише невдалий жарт.