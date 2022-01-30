Потап висловився про публічний конфлікт з Тіною Кароль
Ще влітку на музичному фестивалі Atlas Weekend журналісти поставили запитання Олексію Потапенку з приводу його колеги Тіни Кароль. Тоді він вирішив пожартувати і сказав: "Хто це така?" Інші учасники групи підтримали його і продовжили перекручувати ім'я зірки, повідомляє УНІАН.
Пізніше Тіна Кароль вирішила відреагувати на цей невдалий жарт, і запостила у себе в сторіз уривок з групою MOZGI і написала: "Амнезія? Чому соромно мені? Назва групи повна протилежність дійсності".
Після такої реакції Тіни Кароль, Потап вирішив вибачитися. У програмі "Неймовірна правда про зірок" він сказав, що це був всього лише невдалий жарт.
"Як можна забути, хто така Тіна Кароль?! Це те ж, що забути, хто такий Ісус Христос. Це такий просто жарт був. Знову невдалий. Довелося особисто просити прощення. Вибачився, так", - повідомив музикант.