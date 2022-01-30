Шмигаль: маємо достатньо ресурсів для макрофінансової стабільності
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українська держава має достатньо ресурсів, щоб забезпечувати макроекономічну та макрофінансову стабільність, повідомляє Економічна правда.
За його словами, наразі на казначейському рахунку понад 27 млрд грн, на валютних рахунках — більше ніж 30 млрд грн, а резерви НБУ — майже 30 млрд доларів.
"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати не лише довгострокову модернізацію України, але й допомогти зараз пом’якшити удар по нашій економіці через інструменти гарантій чи пільгового фінансування. А також закликаємо представників бізнесу країн-партнерів активно інвестувати в Україну, щоб надати практичну підтримку українській економіці", - заявив він.