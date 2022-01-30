Шмигаль: маємо достатньо ресурсів для макрофінансової стабільності

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Українська держава має достатньо ресурсів, щоб забезпечувати макроекономічну та макрофінансову стабільність, повідомляє Економічна правда.

За його словами, наразі на казначейському рахунку понад 27 млрд грн, на валютних рахунках — більше ніж 30 млрд грн, а резерви НБУ — майже 30 млрд доларів.