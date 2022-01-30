BOE представила найшвидший монітор у світі

Технічна начинка ігрових аксесуарів та комплектуючих не знає меж. Виробники заліза докладають всі зусилля, аби їх продукція відповідала очікуванням навіть найвимогливіших геймерів, а також повною мірою передавала все, що розробники заклали в ігрову графіку, повідомляє УНІАН.

Іноді інженери навіть випереджають час – наприклад, фахівці BOE. Китайська фірма днями розповіла про прорив у сфері моніторів для геймерів.

Їй вдалося створити 27-дюймову матрицю з роздільною здатністю 1920 x 1080 точок та частотою оновлення 500 Гц. Такі монітори в рази швидше за найпередовіші, представлені на ринку сьогодні, на зразок Asus, Alienware та Acer, які підтримують роботу "тільки" на частоті 360 Гц. Інші атрибути включають 8-бітну глибину кольору та час відгуку 1 мс.

Залишається лише питання, наскільки практичними будуть такі монітори. У геймерських цілях знадобиться комп'ютерне обладнання, здатне генерувати не менше 500 кадрів в секунду. Нині це рідкісне явище, яке, на додачу до всього, вимагає наявність найтоповішої відеокарти Nvidia або AMD, в той самий час оперуючи з простенькими іграми на кшталт кіберспортивних, із середньою графікою.

Але якщо користувачам таки вдасться скористатися перевагами монітора такого калібру, на виході вони отримають помітну перевагу в плані інпут лага, оскільки чим швидше оновлюється монітор, тим менше затримка між кадрами, і тим швидше поставляється інформація.

Нині панель знаходиться на стадії прототипу. Вартість нового пристрою поки не розголошується, так само як і доступність на ринку.