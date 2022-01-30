Україні загрожує новий пік коронавірусу – НАН

Україні загрожує новий пік коронавірусу – НАН

Найвищі показники захворюваності на ковід в Україні будуть вже наступного тижня, максимум протягом двох тижнів. У лютому очікується близько 50 тисяч хворих на добу, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем математичних машин та систем НАН України Ігор Бровченко.

"Нам варто чекати пікового періоду протягом наступного тижня, максимум через 2 тижні. А ось скільки буде реально виявлених (випадків, – ред.) – тут сказати значно важче", – заявив Бровченко.

Доктор наук навів як приклад ситуацію у столиці, де 28 січня виявили близько 7000 випадків коронавірусу. Проте наступного дня цей показник упав до 2500.

"Через затримку таких оприлюднень даних лише по Києву у нас є похибка між реальною захворюваністю та статистикою близько 5 тисяч випадків", – пояснив він.

Через такі похибки в Україні складно спрогнозувати показники захворюваності з точністю до тисячі. Найімовірніше, найбільше нових випадків буде наступної п'ятниці та суботи – близько 50 тисяч із похибкою 5 тисяч.

Бровченко уточнив, що ці показники дуже залежатимуть від роботи шкіл. Оскільки нова хвиля характерна тим, що вірус найчастіше вражає дітей та молодь.

Експерт додав, що з математичного погляду спрогнозувати кінець епідемії неможливо. Це залежить тільки від того, чи надалі з'являтимуться нові штами коронавірусу. Якщо вірус далі мутуватиме, спалахи хвороб продовжаться.

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