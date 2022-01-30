Усік оригінально відповів на грубі заяви Ф'юрі

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, WBO і IBO Олександр Усик в соцмережах вирішив відповісти на численні заяви британського володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, повідомляє УНІАН.

Український боксер проїхався на коні і звернувся до Тайсона Ф'юрі.

"Гей, Ф'юрі! Я тебе осідлаю так само" , - сказав Усик.

Нагадаємо, що довгий час сторони обговорювали можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі. Однак, стало відомо, що чемпіон світу за версіями WBC і лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі свій найближчий поєдинок проведе проти британця Ділліана Уайта.

Українець Олександр Усик у свою чергу проведе бій-реванш проти британського супертяжу Ентоні Джошуа.