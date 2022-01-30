Експерт розвіяв міф про "розгойдування" акумулятора нового смартфона

Існує думка, що в перші дні після покупки нового смартфона потрібно повністю розрядити акумулятор до 0% і зарядити до 100%. Ба більше, подібні махінації нібито треба повторити кілька разів, повідомляє УНІАН.

Насправді з золотої епохи фліпфонів багато що змінилося і технології вже зовсім не ті, що були раніше. Тому важливо розібратися, чи є насправді необхідність в "розгойдуванні" акумулятора.

За словами експерта Арсенія Щельцина, це типова помилка сьогодення – у випадку з новими літій-полімерними батареями, встановленими в сучасних пристроях, це є міфом. Туди ж можна віднести зарядку "понад міри", коли телефон зарядився до 100%, але зарядний пристрій не відключено від електрики. Воно ніяк не впливає на стан акумулятора.

Експерт також торкнутися теми множинної зарядки, коли батарея заряджається не відразу від 0 до 100%, а в кілька підзарядок. В цьому випадку сучасні батареї можуть витримати понад 500 таких циклів.

Ще однією оманою, за словами експерта, є буцімто шкода від швидкої зарядки смартфона. Він зазначив, що при швидкій зарядці пристрій не розряджається швидше, як ведеться вважати. І що це було доведено на підставі експериментів в лабораторії Стенфордського університету.

Тому можна спокійно застосовувати функцію швидкої зарядки і не переживати за стан акумулятора.