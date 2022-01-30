Глава Мюнхенської конференції розкритикував позицію Німеччини щодо України

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер розкритикував нерішучу позицію Німеччини щодо України на тлі загрози нового російського вторгнення. На його думку, вже завдано шкоди репутації Берліна, повідомляє Deutsche Welle.

На його думку, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та союзниками через "незграбність" у питаннях російсько-німецького газопроводу Північний потік-2 та постачання зброї Україні.

"Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити... Коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві", - заявив він .

Ішингер сказав, що йому стає "страшно" від того, що останнім часом говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі, Києві та пишуть у міжнародній пресі.

"Було здійснено низку незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але збитки репутації вже завдано", - підсумував він .