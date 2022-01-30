Глава Мюнхенської конференції розкритикував позицію Німеччини щодо України
Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер розкритикував нерішучу позицію Німеччини щодо України на тлі загрози нового російського вторгнення. На його думку, вже завдано шкоди репутації Берліна, повідомляє Deutsche Welle.
На його думку, Німеччина постала "в непривабливому, поганому світлі" перед США та союзниками через "незграбність" у питаннях російсько-німецького газопроводу Північний потік-2 та постачання зброї Україні.
"Німеччина вже втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує її втратити... Коливання деяких німецьких політиків, природно, помітили в Москві", - заявив він.
Ішингер сказав, що йому стає "страшно" від того, що останнім часом говорять про Німеччину у Вашингтоні, Брюсселі, Києві та пишуть у міжнародній пресі.
"Було здійснено низку незграбних дій. Я не вважаю їх непоправними. Але збитки репутації вже завдано", - підсумував він.
- Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.
- 21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії поставити Україні зброю німецького виробництва, яка має Таллінн.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями пам'ятатимуть про позицію Німеччини.
- На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю США, Великобританія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів.