Лавров: Україну хочуть "затягнути" до НАТО

Україну хочуть "затягнути" в НАТО, її вступ до альянсу реально підірве відносини Росії та Заходу, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє "Интерфакс".

Він зазначив, що "щоразу виходить, що лінія, яку вони (НАТО - ред.) повинні обороняти, зсувається все на схід".

"Зараз вона вже впритул підійшла до України. Цю країну теж хочуть туди затягнути. Хоча всім зрозуміло, що Україна не готова і жодного внеску в зміцнення безпеки НАТО не зробить. Це реально підірве відносини з Російською Федерацією, оскільки стане грубим порушенням офіційного політичного зобов'язання, яке брали на себе президенти США та інших країн-членів Альянсу. Нехай себе втішають тим, що він "оборонний". Нам від цього не легше. Лінія оборони наблизилася вже впритул" , - заявив Лавров.

Він нагадав, що у статті 10 "Вашингтонського договору про створення Північноатлантичного альянсу" йдеться, що країни-учасниці НАТО можуть запросити будь-яку європейську країну, що не входить до цього блоку, яка відповідає принципам цього Договору і може зробити внесок у плані зміцнення безпеки альянсу.

"От, про що там йдеться. У них не просто право "кого хочу, того запрошую" - вони повинні подивитися, наскільки це додає безпеці самому альянсу. Прийняли країни, з народами яких у нас добрі стосунки, - Чорногорія, Македонія" , – сказав міністр.

Лавров зазначив у цьому контексті, що немає розуміння того, який внесок у безпеку блоку роблять ці країни, враховуючи їх військовий та військово-технічний ресурс.