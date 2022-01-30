У РФ десятий день поспіль фіксують рекорд заражень COVID-19
За добу 29 січня в Росії зафіксували понад 121 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник захворюваності у країні, який зростає вже десятий день поспіль, пише Іванна Шовкун, РБК-Україна.
Про це свідчать дані оперативного штабу боротьби з коронавірусом.
Так, за минулу добу в РФ COVID-19 підтвердили у 121 228 осіб. Це найвищий показник з початку пандемії.
Одужали від хвороби 28 944 росіянина. А госпіталізувати довелося 9 883 особи. Померло за день 617 пацієнтів.
Найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Москві (24 030), а також у Санкт-Петербурзі (17 833) та Московській області (11 434).
За останні 10 днів спостерігається така ситуація із зараженнями в Росії:
- 20 січня - 38 850 випадків;
- 21 січня - 49 513;
- 22 січня - 57 212;
- 23 січня - 63 205;
- 24 січня - 65 109;
- 25 січня - 67 809;
- 26 січня - 74 692;
- 27 січня - 88 816;
- 28 січня - 98 040;
- 29 січня - 113 122.