Звірячий апетит та болі: як полегшити стан при ПМС
Багато жінок напередодні критичних днів мучаться від ПМС (передменструального синдрому). Загальне нездужання буквально паралізує їх життя, привносячи відчутний дискомфорт, повідомляє РБК-Україна.
Лікар інтегративної медицини, натуропат Юлія Альошина розповіла, як проявляється ПМС і що потрібно зробити для ослаблення його симптомів.
Чи існує ПМС (передменструальний синдром)? Так. І ось, що про це відомо сучасній науці.
ПМС - це циклічний комплекс симптомів, які з'являються у жінки за 5-10 днів до менструації. Зазвичай ПМС супроводжується соматичними, нейропсихічними, вегетосудинними і ендокринними збоями в роботі організму. Все це позначається на настрої і загальному самопочутті жінки. Причини ПМС досі точно не ясні. Вчені висувають кілька теорій: від гіперпролактинемії до порушення обміну кальцію. При цьому вважається, що визначальну роль відіграє не тільки рівень гормонів (зниження прогестерону), а й реакція організму на їх коливання перед менструацією.
Два гормони, що відповідають за зміну настрою під час ПМС, – естрогени і прогестерон. Вони впливають не тільки на нервову систему, але і на лімбічні структури. Завдяки дослідженням було виявлено, що жінки з дефіцитом кальцію і магнію, низьким прогестероном частіше схильні до цього синдрому. А прийом магнію і вітаміну В6 значно полегшують симптоми. Виявлено зв'язок між ПМС і можливістю розвитку післяпологової депресії. А ось зв'язку із застосуванням оральних контрацептивів виявлено не було. Так що КОКи тут вам не помічники.
Як зрозуміти, що у вас ПМС? Ось найбільш часті симптоми:
- здуття живота
- болісні відчуття у молочних залозах
- головний біль
- утомлюваність
- дратівливість
- підвищений апетит
- зниження уваги
- прискорене серцебиття
- запаморочення
Але у ПМС існує кілька клінічних форм, кожна з яких проявляється по-різному. Якщо ПМС погіршує перебіг якогось конкретного захворювання (мігрень, депресія і т.д.), необхідно звернутися для консультації до профільного лікаря.
Як можна полегшити перебіг ПМС?
- Знижуйте психоемоційне навантаження
- Скорегуйте дієту, приберіть або знизьте максимально швидкі вуглеводи
- Максимально ліквідуйте дефіцит нутрієнтів
- Займайтеся фізичними вправами (наприклад, йогою, дихальними методиками)
- Підключіть фізіотерапію
- Зверніться до психолога