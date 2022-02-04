5 емоційних книг, які зроблять життя яскравішим

Ніщо краще не зігріє взимку так, як запеклі та гарячі, напружені й витончені твори від іспанських майстрів слова, повідомляє 24 Канал.

Сумуєте щовечора під набридливе балакання телевізора і не знаєте, чим цікавим потренувати свій мозок та як відірватися від буденних думок? Далі добірка із п'яти книг, кожна з яких якнайкраще відображає майстерність іспанських письменників.

5 яскравих романів від іспанських авторів

"Берта Ісла" Хав'єр Маріас

"Берта Ісла" Хав'єр Маріас / Фото Фабула

Роман "Берта Ісла" Хав'єра Маріаса не можна назвати класичним шпигунським детективом. Це вдалий синтез сімейної мелодрами, філософських роздумів та витончених інтриг. Іспанка Берта багато років заміжня за агентом спецслужб, проте час проведений із чоловіком можна порахувати на пальцях, бо через роботу він постійно їздить у відрядження і бреше. Та врешті все таємне стає явним і жінці доводиться обирати – змиритися із болючою правдою чи ні.

"Мир у війні" Мігель де Унамуно

"Мир у війні" Мігель де Унамуно / Фото Anchor

Темрява є ніщо інше, як відсутність світла, тож ці дві матерії не здатні існувати одна без одної. У першому романі Мігеля де Унамуно це стає підґрунтям для розвитку людської особистості разом з мирними часами та збройними конфліктами, з яких створена світова історія. Книга "Мир у війні" є частково автобіографічною та присвячена реальному протистоянню карлістів та лібералів у XIX столітті, але ці події стають лише тлом для головної думки, що схована набагато глибше.

"Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі" Мігель де Сервантес Сааведра

"Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі" Мігель де Сервантес Сааведра / Фото Наш Формат

Твір "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі" Мігеля де Сервантеса Сааведри є окрасою світової літератури не лише як приклад іспанського колориту, а й як джерело витончених жартів, більшість з яких і досі цитують та обігрують представники багатьох творчих течій. Не баріться та скоріше вирушайте на пошуки лицарських пригод разом зі збіднілим дворянином Алонсо Кіхано та його вірним помічником Санчо Пансою!

"Тінь вітру" Карлос Руїс Сафона

"Тінь вітру" Карлос Руїс Сафона / Фото Всі книги

Містична історія Карлоса Руїса Сафона "Тінь вітру" перенесе вас у Барселону повоєнних часів. Маленький Даніель обирає собі на "Цвинтарі забутих книжок" одне видання, яким він щиро захоплюється, тож хлопець намагається більше дізнатися про автора твору. Та чим далі він просувається у пошуках, то більше таємниць виринає, адже життя самого Деніела стає напрочуд схожим на події, описані в його улюбленому романі.

"Фалько" Артуро Перес-Реверте

"Фалько" Артуро Перес-Реверте / Фото Фабула

Тим хто захоплюється пригодами Джеймса Бонда точно варто звернути увагу на шпигунський цикл Артуро Переса-Реверте про спецагента Фалько. Однойменний роман знайомить нас із Лоренсо – відважним та елегантним шпигуном, який опиняється у вирі громадянської війни. Тепер він має виконати важливу місію для своєї країни. І поміж іншим розбити кілька жіночих сердець та покарати негідників.