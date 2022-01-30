Tesla випустила мікрофони для караоке в електромобілях

Tesla Ілона Маска напередодні китайського Нового року випустила новий продукт: мікрофон під назвою TeslaMic для любителів співати в машині, повідомляє УНІАН.

Сторінка товару, як пише Electrek, не витримувала напливу охочих. Всю партію розібрали швидше ніж за годину.

Мікрофон вийшов не випадково: в недавньому оновленні ПЗ бортового комп'ютера з'явилася опція "Караоке", завдяки якій можна співати в салоні припаркованого авто. Або на пікніку – система бездротова та оснащена акумулятором. У країнах Азії таке караоке дуже люблять.

При цьому якщо Tesla у вас немає, то мікрофон можна під'єднати і до інших пристроїв. Набір коштує 188 доларів (приблизно 5400 грн), нову поставку обіцяють в лютому. Чи з'являться вони в інших країнах, у тому числі в Україні, невідомо.