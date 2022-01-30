Путіну слід піклуватися про своїх громадян, а не про війну – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба рекомендував президенту РФ Володимиру Путіну не витрачати мільйони на війну. Російському лідеру слід сконцентруватися на підвищенні добробуту своєї країни, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Vice News.

Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання про те, що він сказав би Путіну при зустрічі, сказав: "Займайтеся своїми справами, дбайте про власних людей" .

Глава МЗС додав, що якщо Путін перестане витрачати мільйони на війни, кібератаки і створення військових загроз іншим країнам, і сконцентрується на добробуті і майбутньому своєї країни, то Росія була б зовсім іншою.

"Куди кращим місцем для життя, а у нас було б менше головного болю" , - додав Кулеба.

За його словами, сьогодні Україна з партнерами працюють над тим, щоб запобігти найгіршому варіанту розвитку подій. Міністр зазначив, що Путіну не можна дозволити отримати те, що він хоче, не переходячи за "червоні лінії".