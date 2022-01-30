Кулеба про агресію Росії: прагнемо запобігти найгіршому сценарію

Україна з партнерами прагнуть запобігти найгіршому сценарію розвитку подій у протистоянні з Росією. Поширення паніки в суспільстві послаблює і завдає економічної шкоди країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Vice News.

"Ми вже страждаємо економічно і стаємо слабшими через поширювану в суспільстві паніку. Тому ринки і люди повинні розуміти одну річ: Україна та її партнери об'єднують зусилля, щоб запобігти найгіршому сценарію розвитку подій" , - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що українці повинні залишатися сильними на тлі загроз з боку Росії. Він нагадав, що Україна перебуває в стані підвищеної готовності з 2014 року.

Нагадаємо, напередодні на пресконференції для іноземних ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не потрібна паніка.

Як зазначило видання Politico, Зеленський побоюється, що США можуть намір роздувати загрозу вторгнення Росії.