У Chrome для Android виявлено нову функцію

На каналі Canary, де публікуються попередні збирання браузера Chrome для Android, у версії Chrome 100 було виявлено додаткове налаштування "close all tabs modal dialog" - "модальне діалогове вікно при закритті всіх вкладок".

Функція може виявитися корисною для тих, хто не так часто турбує себе закриттям вкладок у мобільному браузері: якщо закривати їх відразу багато, тобто можливість втратити якусь корисну інформацію або більше не повернутися на сайт, який міг би стати в нагоді в майбутньому. У такому разі доведеться розбиратися з історією відвідуваних сторінок.

З десктопними версіями Chrome все набагато простіше - можна закрити вікно повністю разом з усіма вкладками, і при запуску браузера вся дорогоцінна колекція знову відкриється, і потрібна інформація навряд чи постраждає. У мобільній версії дещо складніше: на Android кнопка закриття всіх вкладок розташована досить близько до інших команд, і її можна натиснути з необережності.

Складання браузера Chrome на каналі Canary традиційно нестабільні, тому що тут розробник тестує нові функції, і робота такої програми може бути непередбачуваною. Неготовим до цього користувачам рекомендується дочекатися хоча б бета-версії Chrome 100, а ще краще - офіційного релізу. З іншого боку, не всі нововведення Canary потрапляють у фінальну версію продукту, і немає жодної ясності щодо підтвердження закриття всіх вкладок. Якщо вона все-таки потрапить у реліз, то розробник може зробити її активною за замовчуванням, і додаткові налаштування відкривати не потрібно.