У Росії збирають підписи проти війни з Україною

У Росії розпочали збір підписів проти війни з Україною, ініціаторами та першими підписантами "Заяви прихильників світу проти Партії Війни у російському керівництві" виступили політики, вчені, правозахисники, музиканти та актори.

Заява, а також список підписантів звернення опубліковані на сайті радіостанції "Эхо Москвы".

"Ми, відповідальні громадяни Росії та патріоти своєї країни, звертаємось до політичного керівництва Росії, та кидаємо відкритий та публічний виклик Партії Війни, яка сформувалася всередині влади.

Ми висловлюємо думку тієї частини російського суспільства, яка ненавидить війну, і вважає злочином навіть саме використання військової загрози та кримінального стилю у зовнішньополітичній риториці" , – йдеться у заяві.

У тексті звернення зазначено, що у Росії відсутня суспільна дискусія з цього приводу, а на державному телебаченні "представлена лише одна точка зору, і це точка зору прихильників війни".

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. Така війна не може мати ні легітимних, ні моральних цілей. Дипломатія країни не може займати жодної іншої позиції, крім категоричного неприйняття такої війни" , – зазначено у зверненні.

У зверненні йдеться, що війна не відповідає інтересам Росії і "несе у собі загрозу самому її існуванню".

"Божевільні дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природним чином стає його частиною" , - наголошується у заяві.

На даний момент звернення підписали : актриса Лія Ахеджакова, режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поет Вероніка Долина, музикант Андрій Макаревич, історики Андрій Зубов, Борис Соколов, правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Светова, Світлана Леонід Гозман, філософ Ігор Чубайс та інші.