Глава МЗС Франції попередив Путіна щодо України

Міністр закордонних справ Франції повторив попередження президенту РФ Володимиру Путіну про те, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки, повідомляє Європейська правда.

"Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України матимуть масштабні наслідки. Ми максимально ясно про це говоримо. Моя німецька колега вже сказала - більше ні кроку вперед, і я приєднуюсь до цієї заяви", - сказав Жан-Ів Ле Дріан .

Глава МЗС зазначив, що стратегія Франції у цій ситуації включає три компоненти – жорсткість із Росією, солідарність з Україною та діалог.

Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Путін, очевидно, хоче мати контроль над своїми найближчими сусідами та розширити свою "сферу впливу", і бачить у ній зокрема Україну.

Напередодні 29 січня відбулася телефонна розмова глави МЗС Франції та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як зазначають у комюніке українського МЗС, Кулеба докладно розповів колезі про актуальну ситуацію біля кордонів України, у Чорному морі та на окупованих територіях.

Дмитро Кулеба та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості зберігати пильність та твердість під час контактів з російською стороною та домовилися продовжити дипломатичні зусилля для врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Говорили зокрема про останню та наступну зустріч у Нормандському форматі.

Нагадаємо, глави МЗС Франції та Німеччини прибудуть із візитом в Україну 7-8 лютого. Наступного тижня очікується візит міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс.