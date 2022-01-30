Данія готова надати Україні зброю та військову техніку

Данія готова надати Україні зброю та інше військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуацію, повідомляє УНІАН.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Я не хочу виключати (відправлення військової техніки до України, - ред.), і в мене немає принципового заперечення цьому... Ситуація навколо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, й існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі" , - сказала вона.

Фредеріксен зазначила, що у випадку подальшого загострення ситуації в Україні Росія також зіткнеться із санкціями "безпрецедентного розміру".

Разом із тим вона не відповіла на запитання, чи готова Данія відправити в Україну своїх військових.

І Ліберальна партія, і Соціалістична народна партія підтримують відправку військової техніки в Україну. Радикали також це підтримують, але тільки за умови погодження з ЄС, пише Politiken. Представник соціалістичної партії Данії Карстен Хонге вважає найбільш природним дати країні гроші.

Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю

"дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг" , - підкреслив Мельник.

Канцлер Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Днями Німеччина відмовилася видавати дозвіл на запит свого союзника по НАТО Естонії щодо передачі українському війську зброї німецького виробництва.