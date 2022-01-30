У Дніпрі замінували торгові центри: поліція перевіряє будівлі

У Дніпрі ввечері 30 січня замінували два торгово-розважальних центри. Людей з будівель евакуювали, правоохоронці шукають вибухівку, повідомляє РБК-Україна.

Про це інформує "34 канал". За його даними, сьогодні в Дніпрі замінували два торгові центри. У соцмережах очевидці повідомляють, що це "Мост-Сіті" і "Апполо".

Відвідувачів і персонал ТРЦ евакуювали. Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють будівлі на наявність небезпечних предметів.

Нагадаємо, 27 січня у Запоріжжі та Бердянську замінували школи та ТРЦ.

Зазначимо, 21 Служба безпеки України повідомила про затриманні підозрюваного в серії мінувань в Запорізькій області.