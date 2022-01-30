У Катарі схвалили COVID-вакцинацію дітей 5-11 років

Для імунізації дітей у Катарі використовуватимуть препарат Pfizer, який вводитимуть двома дозами, повідомляє Корреспондент.

МОЗ Катару схвалило COVID-вакцину Pfizer/BioNTech для дітей від 5 до 11 років. Про це пише прес-служба відомства у неділю, 30 січня.

"Міністерство охорони здоров'я схвалило введення вакцин Pfizer/BioNTech проти коронавірусу дітям віком від 5 до 11 років", - сказано в повідомленні .

У МОЗ закликали батьків на тлі поширення штаму Омікрон вакцинувати дітей для підвищення їхнього імунітету. Вже з 30 січня щеплення можна зробити у всіх медичних центрах Корпорації первинної медичної допомоги.

При цьому вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років планується за бажання їх батьків. Імунізація буде проводитись двома дозами – друга через три тижні після першої.

Нагадаємо, що раніше у Катарі від коронавірусу помер новонароджений. Це другий у країні летальний випадок серед інфікованих COVID-19 немовлят із початку пандемії.