Росія не зможе заблокувати засідання Радбезу ООН по Україні
Росія не зможе заблокувати засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну. Воно заплановане на 31 січня, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявляє постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.
"Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради безпеки (ООН - ред.)", - сказала Лінда Томас-Грінфілд в ефірі телеканалу ABC.
За її словами, засідання Радбезу - це ще одна можливість для Росії знайти дипломатичний вихід з ситуації, що склалася.
"Ми ясно дали зрозуміти, що готові розв'язувати проблеми України і Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою", - уточнила постпред США.
Нагадаємо, раніше стало відомо про плани Росії зірвати відкрите засідання Радбезу ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.