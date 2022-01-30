Росія не зможе заблокувати засідання Радбезу ООН по Україні

Росія не зможе заблокувати засідання Ради безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну. Воно заплановане на 31 січня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради безпеки (ООН - ред.)" , - сказала Лінда Томас-Грінфілд в ефірі телеканалу ABC.

За її словами, засідання Радбезу - це ще одна можливість для Росії знайти дипломатичний вихід з ситуації, що склалася.

"Ми ясно дали зрозуміти, що готові розв'язувати проблеми України і Росії за дипломатичним столом, але це неможливо зробити на полі бою" , - уточнила постпред США.

Нагадаємо, раніше стало відомо про плани Росії зірвати відкрите засідання Радбезу ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною.