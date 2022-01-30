Прем'єр Польщі заявив, запропонує Україні "реальну допомогу"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на тлі загрози російського вторгнення в Україну потрібними є не лише дипломатичні жести, а й реальна допомога, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю одному з польських агентств.

"У світлі загрози для суверенітету України потрібними є не лише дипломатичні жести, але й реальна допомога. Ми готові її надати нашому сусідові. І про це я говоритиму у вівторок у Києві" , — сказав польський прем'єр.

Він зазначив, що під час візиту в Україну порушуватиметься багато питань двосторонніх відносин.

"Але на сьогодні найважливішою є підтримка нашого сусіда і захист його незалежності і територіальної цілісності. Саме тому я їду до Києва" , — підсумував Моравецький.

У вівторок, 1 лютого, в Україну з робочим візитом прибуде прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.