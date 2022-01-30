Переговори Блінкена та Лаврова можуть відбутися наступного тижня

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров можуть провести нові переговори. Цілком ймовірно, що вони відбудуться наступного тижня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров, ймовірно, проведуть переговори наступного тижня" , - сказала Нуланд в ефірі телеканалу CBS.

Представник Держдепу зазначила, що США бачать ознаки, які свідчать про зацікавленість Росії в обговоренні американської відповіді на російські вимоги щодо так званих "гарантій безпеки".

"Ми побачили деякі ознаки того, що Росія зацікавлена в контактах за цими пропозиціями" , - додала Нуланд, нагадавши про те, що США і НАТО відправили Москві свої письмові відповіді на її вимоги щодо "безпеки".

Нагадаємо, раніше Блінкен заявив, що США очікують відповідь Росії на свої пропозиції найближчим часом.

Зазначимо, США сподіваються, що Росія повернеться до переговорів після відповіді щодо "гарантій безпеки".