Британія не планує спрямовувати бойові підрозділи в Україну

Велика Британія не планує направляти бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення, повідомляє УНІАН.

Про це міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

Трасс заявила, що вважає вкрай малоймовірним, що у разі вторгнення Росії британські військовослужбовці воюватимуть разом із українськими. Проте Британія надасть Україні всю допомогу, яку буде здатна надати.

Вона також зазначила, що з високою впевненістю можна припустити, що Росія може планувати напад на Україну.

24 січня стало відомо, що країни-члени НАТО приводять свої збройні сили в режим бойової готовності та надсилають додаткові кораблі й реактивні винищувачі з метою посилення захисту східного рубежу Альянсу в Європі, оскільки Росія продовжує військове нарощування в Україні та біля її кордонів.

Зокрема, 28 січня президент США Джо Байден заявив, що найближчим часом направить війська до країн НАТО Східної Європи.

Сьогодні, 30 січня, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія розглядає питання про розміщення значної кількості військ, військових кораблів та винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти ворожості Росії до України.