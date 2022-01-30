Глава МЗС Британії відвідає Київ наступного тижня

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трас підтвердила свій візит до України. Він відбудеться наступного тижня, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це повідомила Трас у Twitter﻿.

"З нетерпінням чекаю можливості відвідати Україну на цьому тижні, щоб підтримати" , - написала вона, поділившись публікацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Раніше про свій візит в Україну Елізабет Трас повідомила під час виступу в британському парламенті. Тоді вона не уточнила дату.