У Сенаті США допустили запровадження санкцій проти РФ до вторгнення в Україну

У Сенаті США допустили можливість введення санкцій проти Росії до її вторгнення в Україну, повідомляє УНІАН.

Про це голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес заявив в інтерв'ю CNN.

"Є деякі санкції, які можуть бути введені заздалегідь - за те, що Росія вже зробила, а потім "руйнівні санкції", якщо вона вторгнеться в Україну" , - сказав Менендес.

Переговори між республіканцями і демократами з цього питання знаходяться на заключній стадії.

Раніше США відмовилися вводити превентивні санкції проти Росії.