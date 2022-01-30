Євродепутат запідозрила українську владу у наркозалежності

Депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон обурилася позицією української влади, яка критикує західних лідерів та звинувачує їх у провокуванні паніки в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Свою позицію вона оприлюднила у Twitter, коментуючи заяву лідера фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії, який заявив, що США та інші партнери України сіють паніку, що негативно позначається на українській економіці.

"Вони всі вживають наркотики в Україні чи що тут відбувається?" — обурилася євродепутат.

Раніше Давид Арахамія звинуватив західні ЗМІ у поширенні фейків щодо можливої агресії РФ проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що паніка, спричинена повідомленнями про можливий наступ Росії на Україну, завдала українській економіці збитків у розмірі 12,5 млрд грн.