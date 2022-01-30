Санкції ЄС не дадуть Росії досягти її стратегічних амбіцій – Борель

Санкції Європейського Союзу проти Росії позбавлять можливості реалізувати свої стратегічні амбіції. Про це написав Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель у своєму блозі, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Євросоюз у рамках роботи зі стримування Росії просунувся у підготовці високоефективних заходів у відповідь, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі, якщо РФ нападе на Україну.

"Тут ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які матимуть довгостроковий ефект, оскільки позбавлять Росію товарів, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій", - написав Боррель .

Боорель зазначив, що потрібно бути готовим до ситуації, яка складеться, якщо дипломатія зазнає невдачі.

"Ми розглядаємо всі варіанти та сценарії, у тому числі працюємо з такими партнерами, як США, Катар та Азербайджан, щодо постачання газу на випадок, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання", - розповів глава європейської дипломатії .

Боррель вкотре наголосив, що Євросоюз не відмовиться від підтримки суверенітету України, її територіальної цілісності та її права на самовизначення.