Бійня на "Югмаші": трьох нацгвардійців поховали на Херсонщині
Сьогодні, 30 січня, у останню путь проводжали військовослужбовців Національної гвардії України – Олександра Буганова у Подокалицівці, у Каховці – Леоніда Черніка, а в Олешках – Артема Левківського. Всі вони загинули на території Дніпровського заводу «Південмаш» від вогнепальних поранень, несумісних з життям, повідомляє Укрiнформ.
Як інформує Національна гвардія України, попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки.
"Командування Національної гвардії висловлює щире співчуття батькам та близьким загиблих, адже ця непоправна втрата є болем та скорботою на все життя. Вічна пам’ять нашим гвардійцям!", - йдеться в повідомленні.