Бійня на "Югмаші": трьох нацгвардійців поховали на Херсонщині

Сьогодні, 30 січня, у останню путь проводжали військовослужбовців Національної гвардії України – Олександра Буганова у Подокалицівці, у Каховці – Леоніда Черніка, а в Олешках – Артема Левківського. Всі вони загинули на території Дніпровського заводу «Південмаш» від вогнепальних поранень, несумісних з життям, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує Національна гвардія України﻿, попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки.