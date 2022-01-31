Роман Сасанчин із дружиною захворіли на коронавірус

У 19-річного переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни-10" Романа Сасанчина та його дружини Іванни діагностували COVID-19. Тести з позитивним результатом прийшли на третій день після хрестин новонародженої доньки Елізабет. Наразі дитина знаходиться в одному помешканні із зараженими батьками, повідомляє Обозреватель.

Про це молода мама повідомила пыдписникам у своїх Instagram-stories. За словами Іванни, вона з чоловіком ходить по дому у медичних масках і регулярно миє руки.

Хрещення доньки відбувалося у колі близьких друзів та родичів, проте уникнути інфікування вірусом так і не вдалося. Незважаючи на запобіжні заходи батьків, немовля знаходиться під загрозою, що дуже непокоїть вокаліста та його обраницю.

Сасанчина розповіла, що почала погано почуватися вночі – у неї піднялася температура та боліло все тіло. На ранок до згаданих симптомів додався біль у горлі. Результати тестів на коронавірус виявилися позитивними.

"Дитина знаходиться поруч із нами. З нею все добре. Лікар порадила промивати їй носик, давати пити багато рідини. Ми весь час ходимо по квартирі в масці. Якщо в неї підніметься температура, їхатимемо в лікарню. Сподіваюся, що все обійдеться", – написала Іванна.

Вона також зазначила, що приміщення, у якому знаходяться заражені батьки та новонароджена дівчинка, провітрюється, а до дитини хворі підходять лише у разі потреби – поміняти підгузок та погодувати.