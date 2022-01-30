Коронавірус досяг останніх незаражених місць на планеті

На островах Тихого океану, де два роки не було коронавірусу, різко зросла кількість випадків COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Як йдеться у матерыалах The Guardian, Кірібаті і Самоа, Палау та Соломонові острови були одними з останніх місць на планеті, де вдавалося уникнути спалахів коронавірусу завдяки їхній віддаленості та прикордонному контролю. Проте за останні три тижні і там сталися спалахи коронавірусу.

Країни підійшли до появи COVID-19 з різними стратегіями: деякі запровадили карантин, тоді як інші покладаються на високий рівень вакцинації для захисту. Враховуючи їхню віддаленість та крихкість систем охорони здоров'я, є побоювання з приводу того, чи зможуть у них впоратися з інфекцією, і багато місцевих жителів налякані.

З початку пандемії коронавірусу віддалений тихоокеанський архіпелаг Кірібаті повністю закрив свої кордони, однак у січні 2022 року влада ухвалила рішення дозволити в'їхати своїм 54 громадянам, багато з яких залишили домівки ще до закриття кордонів як місіонери Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів.

Кожного пасажира тричі перевіряли на сусідньому острові Фіджі, вимагаючи, щоб вони були вакциновані та пройшли карантин із додатковим тестуванням. Однак цього виявилося замало — у більш як половини пасажирів літака тест на коронавірус виявився позитивним. Початкові 36 позитивних випадків за кілька днів призвели до більш як 250 заражень у країні.

Через це довелося оголосити про надзвичайний стан: було введено локдаун та комендантську годину, відкрито кілька карантинних об'єктів.