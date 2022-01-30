Франція відмовилася бойкотувати Олімпіаду у Пекіні

Влада Франції, як і обіцяла, не приєдналася до низки західних країн, які оголосили дипломатичний бойкот зимової Олімпіади в Пекіні. Про це заявив французький держсекретар у європейських справах Клеман Бон, повідомляє Интерфакс.

"На Іграх буде присутній міністр-делегат спорту Роксана Марасіняну. Ймовірно, її не буде на церемонії відкриття, проте вона приїде підтримати наших спортсменів під час Олімпіади" , - заявив він в ефірі французької радіостанції.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вважає безглуздою ідею дипломатичного бойкоту Олімпіади, яка стартує у Пекіні 4 лютого.