Зниклі в Азовському морі рибалки перебувають у лікарні Херсонщини

Українських рибалок, які 28 січня зникли в Азовському морі, знайшли. Вони перебувають у лікарні Херсонської області, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич﻿.

"Знайдені зниклі в Азовському морі рибалки вже на суші в Херсонській області" , - написав він.

За його словами, у човна рибалок заглухнув двигун, і вони дрейфували у відкритому морі. Зараз вони знаходяться в лікарні.

Кориневич додав, що українських рибалок прикордонна служба ФСБ Росії не затримувала і інші човни до них не підходили.