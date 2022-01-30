Нацполіція повідомила про затримання осіб, які планували масові заворушення
Нацполіція заявила про затримання групи осіб, які планували масові заворушення на території України, повідомляє Українська правда.
Про це інформувала пресслужба Національної поліції. У поліції не наводять інших подробиць, однак анонсують брифінг з цього приводу в понеділок о 10 годині ранку.
"Завтра, 31 січня, за участю міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції відбудеться брифінг щодо затримання осіб, які планували масові заворушення на території України", - зазначили правоохоронці.