Нацполіція повідомила про затримання осіб, які планували масові заворушення

Нацполіція заявила про затримання групи осіб, які планували масові заворушення на території України, повідомляє Українська правда.

Про це інформувала пресслужба Національної поліції. У поліції не наводять інших подробиць, однак анонсують брифінг з цього приводу в понеділок о 10 годині ранку.