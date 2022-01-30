"Единая Россия" спроcтила жителям ОРДЛО вступ до партії

Партія влади РФ "Единая Россия" спростила процедуру вступу для жителів ОРДЛО з російськими паспортами. Про це заявив депутат Держдуми від ЕР Віктор Водолацький у коментарі сепаратистським ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Насамперед для вступу до партії жителям ОРДЛО, які отримали паспорт РФ, як і іншим громадянам Росії, необхідно було спочатку пробути не менше шести місяців у статусі прихильників партії. Тепер вони зможуть стати членами Единой России, минаючи етап перебування в її прихильниках.

Як стверджує депутат, жителі окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей України "своїм героїзмом завоювали право переступити цей ступінь, вони одразу приймаються до членів партії".

Водолацький додав, що перший заступник голови Ради Федерації, секретар генради ЕР Андрій Турчак виніс на президію генеральної ради партії свою пропозицію про те, щоб мешканці ОРДЛО з російськими паспортами, приписані до ростовського відділення партії, могли пройти процедуру вступу без випробувального терміну.