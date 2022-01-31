31 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день ювеліра, День повітряно-бульбашкової упаковки, День малювання сонця на снігу, День скотча, День "Надихни своє серце мистецтвом", Міжнародний день зебри, День пекельного холоду, повідомляє УНІАН.

У США - День "Їжте брюссельську капусту", День "Обійміть економіста", День костюма горили, День коктейлю "Бренді Олександр", в Австрії - День безпритульних дітей, в Польщі - День ілюзіоністів, в Індії - День пам'яті Мехер Баби, Свято "Ме-Дам-Ме-Пхі", в Науру - День незалежності.

Пам'ятні дати 31 січня, річниці та події

31 січня 1892 року відбулися перші лижні змагання на першому світі трампліні, який в модернізованому вигляді діє досі, - Холменколлен, розташованому неподалік від столиці Норвегії - Осло. На той момент висота трампліну становила 60 метрів. Норвезькі лижники змагалися тоді в стрибках з трампліну і лижному двоборстві. І в тій, і в іншій дисципліні перемогу здобув Свейн Солег. На очах 10 тисяч здивованих глядачів він стрибнув на 21,5 метра. Пізніше трамплін кілька разів перебудовували - подовжували, модернізували, розширювали трибуни біля його підніжжя.

На ньому проходили лижні чемпіонати світу 1930, 1966, 1982, 2011 років, зимова Олімпіада 1952 року і чемпіонати світу з біатлону 1986 і 2000 років. Сьогодні Холменколлен, в черговий раз вдосконалений, вважається одним з найсучасніших і величних трамплінів в світі. Він являє собою 115-метрову споруду зі сталі і бетону. На трамплін можна піднятися на спеціальному ліфті, а потім завершити шлях, пройшовши по 114 сходинках сходів.

З вершини відкривається приголомшливий вид на Осло і Осло-фіорд. Туристи, які відвідують Холменколлен, обов'язково заглядають в найстаріший в світі Музей лиж, відкритий в 1923 році. Тут представлена унікальна експозиція, що розповідає про 4000-річну історію лиж. А найвідчайдушніші можуть навіть випробувати себе в ролі стрибуна з трампліну: в спортивному комплексі встановлений спеціальний "імітатор стрибків" - кабінка, на екрані якої транслюється об'ємний фільм "Спуск очима лижника", сама ж кабінка при цьому повторює всі рухи спортсмена. Лижний трамплін в Холменколлені працює 365 днів на рік. З Осло сюди можна дістатися за 20-30 хвилин на метро.

У 1893 році в цей день був зареєстрований товарний знак "Coca-Cola". Сьогодні цей бренд - легенда. Історія напою бере початок у березні 1886 року, коли Джон Пембертон намагався знайти новий болезаспокійливий засіб. Взявши цукровий сироп і кофеїн, додавши в нього відвар коки, він отримав стимулюючий солодкий напій коричневого кольору. В аптеку "Джейкобс" в Атланті він поступив як ліки від розладів нервової системи, на що автор отримав патент.

Стакан цілющого напою тоді коштував п'ять центів. Продовжуючи експериментувати з сиропом, в нього додали газовану воду. З легкої руки друга Пембертона - Ф.Робістона напій отримав назву "Coca-Cola" і логотип, який впізнають у всьому світі. Але товарний знак був зареєстрований тільки 31 січня 1893 року засновником компанії The Coca-Cola Company А.Кендлером. Бізнесмен викупив рецепт напою у вдови Пембертона. Він зварив його разом зі своїм "Бальзамом з крові рослин". З цих пір "Coca-Cola" почала свою ходу по всьому світу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 січня вшановує пам'ять святих Афанасія Великого і Кирила. Вони були архієпископами з Олександрії. У народі день називають "Ломоносом", або "Гусячим святом". Просто в цей день зазвичай бувало настільки холодно, що навіть "ломило" ніс. Ще за повір'ям на Афанасія відьми злітаються на шабаш, тому намагалися бути дуже обережними і не виходити ввечері з дому.

Що сьогодні не можна робити

Не можна хрестити хлопчика - це може принести в його життя чоловіче безсилля. Не рекомендується переїзд - в новому житлі вас будуть супроводжувати скандали і сварки. Краще ці плани перенести.

Прикмети на 31 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

заметіль - зима ще буде довгою;

відлига - до поганого врожаю картоплі і сирого літа.

Іменини 31 січня

Іменини у Афанасія, Кирила, Марії, Олександра, Євгена, Дмитра, Сергія, Ксенії, Володимира, Михайла, Миколи і Максима.