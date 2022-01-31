Дерматологи розповіли, що потрібно знати про грибкові інфекції нігтів

Під час щоденного догляду ми обов’язково приділяємо увагу ніжності та молодості наших рук. Особливої турботи потребує не лише шкіра, але й нігті. Зазвичай за їх красою ми звертаємося до майстрів манікюру, однак жоден манікюр не здатний зарадити, якщо нігті хворіють. Частою та неприємною проблемою, що потребує належного лікування, є грибкові захворювання, повідомляє Обозреватель.

Гриби живуть у воді, повітрі, ґрунті та рослинах, а деякі з них навіть природньо оселяються в організмі людини. Як і більшість мікроорганізмів, гриби бувають корисними та шкідливими. Якщо останні з них проникають до людського організму, то їх буває складно знищити, оскільки вони виживають в навколишньому середовищі та продовжують заражати людину.

Грибкова інфекція може вражати будь-яку частину тіла. Якщо вона розростається на нігтях рук та ніг лікарі говорять про дерматофітний оніхомікоз. Це визначення називає British Association of Dermatologists та розповідає про причини та симптоми захворювання.

Що викликає грибкову інфекцію?

Як правило, грибок частіше вражає нігті ніг, а рук – меншою мірою. Найвідомішими є так звані "гриби-дерматофіти", які розповсюджуються зі стопи спортсменів та викликають більшість інфекційних захворювань нігтів. Вражати нігтьову пластину можуть й інші види грибків, наприклад, дріжджові (Candida) або пліснява, які не викликають мікозів. Ці види найчастіше проникають у вже заражену пластину, оскільки так їм легше пристосуватися.

Причиною ураження грибком може стати ослаблена імунна система або захворювання на діабет чи поганий периферійний кровообіг. Також сприятливими для розмноження грибка є вологе середовище, носіння тісного та закритого взуття, користування спільними душовими кабінами чи предметами гігієни. Саме тому слід бути дуже уважними до своїх нігтів та запитувати про дезінфекцію у басейнах або манікюрних салонах.

Які симптоми ураження грибком?

На перших порах інфікування може протікати безсимптомно. Пізніше видозмінюється зовнішній вигляд нігтя: він може стати крихким або навпаки згрубілим, може відходити від нігтьового ложа або мати неприємний запах. Також хворе місце може чухатися та тріскатися, викликати больові відчуття, особливо якщо інфекція вразила не лише нігті, а й шкіру між пальцями.

Як діагностувати грибкову інфекцію нігтів?

Якщо ви помітили зміни у зовнішньому вигляді нігтів, слід звернутися до дерматолога, оскільки самолікування може не лише не принести результатів, а й зашкодити.

Лікуванням має займатися дерматолог або подолог. Джерело: pixabay.com

Спочатку лікар проводить зовнішню діагностику, а також бере шкребок або частинку на аналіз. В залежності від методу він може тривати до кількох тижнів. Саме мікроскопічне або бактеріологічне дослідження покаже, який саме вид грибка вразив нігті, та відповідно до цього спеціаліст призначить схему лікування.

Чи можна вилікувати грибок?

Так, грибок піддається лікуванню, але на нього може піти досить тривалий час. Наприклад, інфекції, викликані пліснявою чи дріжджами, дуже стійкі до лікування.

Іноді спеціалісти рекомендують спостерігати деякі види грибка, що вразили нігті, але жодним чином не турбують їхнього власника. Однак зазначають, що носій грибка має бути обережним, оскільки він може заражати оточуючих.

У залежності від тяжкості ураження дерматологи пропонують наступні варіанти терапії.

Місцеві процедури: цей варіант найбільш прийнятний, якщо інфікування знаходиться на початковій стадії. Лікарі проводять обробку нігтя спеціальними розчинами, а також механічно прибирають аномальні ділянки до повного очищення. Разом із протигрибковими препаратами перорального використання процедури можуть давати гарний результат. Однак на таку обробку може піти від 4 до 12 місяців, перш ніж можна очікувати на результат.

Пероральне лікування: якщо діагноз грибкової інфекції підтверджено лабораторно, дерматолог призначає препарати, які треба приймати за вказаною схемою протягом тривалого часу та під лікарським контролем, оскільки активні інгредієнти ліків здатні викликати алергічні реакції та побічні ефекти.

Лазерна або фотодинамічна терапія. Ці методи іноді можуть бути використані, однак їх ефективність значно менша, ніж від місцевого та системного доказового лікування.

Хірургічне втручання. У деяких випадках дуже товсті нігті, які не піддаються іншим методам лікування, можуть бути видалені під місцевою анестезією, однак цей метод не має високих показників виліковності, тому використовується вкрай рідко.

Чи можна запобігти грибковим інфекціям?

Ретельний та постійний догляд за нігтями може знизити ризик ураження грибком. Дерматологи радять дотримуватися простих правил:

Нігті повинні бути короткими, сухими та чистими. Не можна користуватися одним інструментом для здорових та уражених нігтів.

Якщо грибок присутній на нігтях, то лікуванню підлягає і шкіра навколо.

Не зрізайте кутикулу дуже сильно, адже це призводить до пошкодження шкірних покривів та відкриває дорогу грибкам.

Носіть зручне та якісне взуття, яке не здавлює нігті

Дотримуйтеся гігієни, користуйтеся лише особистим рушником та змінним взуттям.

Грибкова інфекція може не лише зіпсувати зовнішній вигляд нігтів та змусити вас ніяковіти, але й нести загрозу здоров’ю оточуючих. Дотримуйтеся простих правил щодня, щоб запобігти інфікуванню, а якщо уникнути грибка не вдалося, то не зволікайте з походом до фахівця для призначення результативного лікування.