П'ять кімнатних рослин, які виводять токсини з повітря та покращують сон

Кімнатні рослини не лише прикрашають будинок, а й служать його захистом від токсинів, оскільки очищають повітря. Але на це здатна не вся зелень, повідомляє Обозреватель.

Експерт із садівництва Кейт Тернер назвала п'ять найкращих рослин, які можуть бути корисними у будинку.

Пальма арека є природним зволожувачем і допомагає при закладеності носа. Але для неї потрібне місце, тому що у своїх розмірах пальма виростає великою. Хоча особливого догляду вона до себе не вимагає – лише легкий полив.

Фото Pixabay

Лілії світу. Ця тропічна рослина добре очищає повітря. Також за нею дуже легко доглядати – необхідно середнє та слабке освітлення і легкий полив.

Драцена запашна, або кукурудза видаляє токсини з повітря. Вона віддає перевагу фільтрованому світлу.

Драцена запашна видаляє токсини.

Англійський плющ буде найкращим варіантом для спальні алергіків та астматиків. Він здатен видалити до 78% цвілі, що переноситься повітрям, менш ніж за день. Тому суттєво полегшить дихання уночі.

Зміїна рослина (тещин язик). Крім того, що вона найпростіша у догляді, також сприяє видаленню з повітря як токсинів, так і вуглекислого газу. Враховуючи те, що тещин язик полюбляє вологість, буде добрим варіантом прикраси ванної кімнати. Поливати рослину варто лише тоді, коли ґрунт повністю висохне.