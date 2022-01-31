Сильний вітер та потепління: погода на 31 січня

Сьогодні, 31 січня, на погоду в Україні продовжує впливати циклон MARIE, який спричиняє підвищення температури та сильні пориви вітру до 20 м/с. На сході та півночі пройдуть опади у вигляді мокрого снігу. Температура у Києві близько 0°, повідомляє Ділова столиця.

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Синоптики﻿ попередили про невеликий і помірний мокрий сніг на сході та півночі країни. У південній частині та більшості західних областей вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині вдень 2-6° тепла.

У Карпатах вночі значний, вдень невеликий сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень 6-11° морозу.

У Києві та Київській області хмарно, пройде невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0°.

Також гідрометцентр попереджає водіїв про ожеледицю на дорогах країни.

Через негоду в Україні оголошено І рівень небезпеки, жовтий.