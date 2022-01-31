Курс валют НБУ на 31 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 31 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 30 січня впав на 20 коп. до 28.78 за 1 долар.

Євро подешевшав на 31 коп. до 32.03 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.50 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.86 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 7.00 за 1 польський злотий.