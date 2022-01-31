Курс валют НБУ на 31 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 31 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 30 січня впав на 20 коп. до 28.78 за 1 долар.
Євро подешевшав на 31 коп. до 32.03 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.71 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 30 січня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.50 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.86 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 10 коп. до 7.00 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.783 900
|EUR
|Євро
|32.029 300
|RUB
|Рубль
|0.371 280
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.502 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.855 900
|PLN
|Польський злотий
|6.995 200